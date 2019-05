© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quando è troppo è troppo. Sarà questo che ha pensato Emil Audero, portiere della Sampdoria che su Instagram ha risposto in maniera piuttosto dura a un'utente. Il giovane estremo difensore, commentando un posto sulla pagina social di un sito specializzato sui blucerchiati, non le ha mandate a dire: "Sarà il 100esimo messaggio che mi mandi di insulto, a me e chissà a quanti altri miei compagni. E sei così informato che di sudamericano non ho proprio niente, se non la playlist reggaeton! Ora che hai avuto un po' di visibilità torna a fare il tifoso da bar".