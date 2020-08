Samp, Augello: "Io rivelazione dell'ultimo campionato? Diciamo che ho finito bene"

Tommaso Augello rivelazione dell'ultimo campionato della Sampdoria? Il giovane laterale doriano ne ha parlato a Sky Sport 24: "Molti mi hanno definito così. Diciamo che ho fatto una buona seconda parte di stagione, sono convinto di potermi ripetere dall'inizio".

Ti aspettavi di andare così bene al tuo primo anno in Serie A?

"Non pensavo di riuscirci, ho sempre ragionato passo passo. Dalla D speravo di andare in C e così via. Poi quando sei dentro capisci che puoi starci, prendi entusiasmo. Da quando è arrivato Ranieri è stato qualcosa di bello, che poi ti rimane dentro".