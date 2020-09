Samp, Candreva: "Qui per Ranieri e Ferrero. Voglio fare tanti assist a Quagliarella"

L'esterno della Sampdoria, Antonio Candreva, ha parlato al sito ufficiale del club blucerchiato: "Iniziare questa nuova esperienza è bella, ho tanto entusiasmo e voglia di fare bene. I nuovi compagni mi hanno accolto benissimo. La trattativa è stata quasi lampo, ci sentivamo già con Quagliarella. Ringrazio lui, il mister e il presidente. Spero di far fare tanti gol a Fabio, lo conosciamo tutti e voglio aiutare la Sampdoria. Ranieri ha sempre grandissimo rispetto e grande stima, me l'hanno detto in tanti. Ci siamo sentiti nei giorni scorsi, sono qui per lui. Anche Ferrero è stato determinante. Penso di portare esperienza, entusiasmo e positività. La Samp ha grande storia e non si merita il campionato che ha fatto l'anno scorso. Puntiamo alla salvezza e dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Ho tanta voglia, posso dare tanto e voglio trasmettere tutto questo ai miei compagni. La Nazionale è una cosa bellissima, ho giocato tornei importantissimi. Prima penso alla Sampdoria e poi penserò alla Nazionale. Spero che i tifosi tornino presto allo stadio, voglio gioire con loro".