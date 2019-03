© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista a Il Secolo XIX per Omar Colley, centrale difensivo della Sampdoria, che dopo un avvio complicato si è preso la titolarità al centro della retroguardia blucerchiata: "Sto bene e do sempre tutto, sono contento ma non mi esalto perché so che solo il lavoro duro paga. La panchina? E' normale, arrivavo in una situazione, completamente nuova e dover imparare ciò che chiede il mister. Sapevo sarebbe servito un periodo di ambientamento. L'Europa? Perché no dovrei crederci? Siamo lì, siamo forti, dobbiamo provarci, potenzialmente siamo di quel livello, poi c'è da dire che in Italia 'quel livello' è abbastanza affollato, c'è molto equilibrio. Il mio futuro? Per ora mi vedo alla Sampdoria dove sto benissimo. Poi è normale chi fa questo lavoro, come in tutti i lavori del mondo, si ambisce sempre ad arrivare al top del top, quindi alle grandissime squadre. Però questo è solo uno stimolo per fare sempre meglio".