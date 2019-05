Samp, Defrel: "Io trequartista? Ce ne sono già di bravi in rosa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante della Sampdoria, Gregoire Defrel, a margine di un evento commerciale a Eataly, ha parlato del momento dei blucerchiati. Spazio anche per il suo futuro e per quello di Marco Giampaolo , nel corso della chiacchierata ha discusso anche della possibilità di agire da trequartista. "Ho lavorato come attaccante in settimana, ci sono altri trequartisti molto forti in squadra e alla fine deciderà il mister. In quel ruolo ho giocato solo due o tre volte quest'anno, ho più spazio e mi trovo bene ma il mio ruolo è quello di attaccante".