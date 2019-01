Samp, Ferrero: "Ho venduto Zapata perché non piaceva a Giampaolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, intervistato da Telenord, è tornato a parlare anche della cessione dell'attaccante Duvan Zapata all'Atalanta: "Io penso che il giocatore sia come la borsa Italia: vendi, guadagna e pentiti. Questo è il motto. Zapata non era nei piani della Sampdoria. Giampaolo ogni tanto lo strozzerei, ma questo fa parte della stima nei confronti di un uomo. Zapata a lui non piaceva, perché ha un suo credo e una sua identità. Se vuoi Giampaolo, è quello e quindi ti puoi anche aspettare che Zapata possa partire".