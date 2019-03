© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ai microfoni di Radio Radio, ha parlato anche delle questioni legate alla possibile cessione del club: "Non è ancora arrivato nessuna proposta, nulla di serio o concreto. Quando arriverà, sarò il primo a dirvelo, non voglio tener nascosto nulla. Leggendo i giornali prima chiedevo 200 milioni, ora ne chiedo 100 e avrei fatto anche una telefonata con Vialli. Tanta gente, tante parole, ma qui soldi non se ne sono visti".