Samp, fra occasioni perse e infortuni: Rigoni e Maroni al capolinea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato della Sampdoria è in attesa di essere delineato. Nella giornata di domani i vertici societari si riuniranno per stabilire le strategie di una sessione invernale in cui si deve sbagliare il meno possibile per condurre in porto la barca. Potrebbero esserci diversi cambi di casacca e diversi innesti per rinforzare la rosa a disposizione di mister Claudio Ranieri ma potrebbero esserci anche delle partenze di chi ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione.

Rigoni e Maroni in partenza - Nella lista dei partenti ci sono i due argentini Emiliano Rigoni e Gonzalo Maroni. Il primo è arrivato a Genova con grandi aspettative ma non ha lasciato il segno perdendo posizioni nelle gerarchie del tecnico doriano. Stesso destino, ma per motivi diversi, per Maroni. L'argentino è rimasto a lungo ai box dopo l'infortunio alla caviglia dello scorso agosto ma al suo rientro non ha saputo ritagliarsi uno spazio all'interno della scacchiera blucerchiata. L'ex Atalanta potrebbe far ritorno allo Zenit San Pietroburgo mentre per l'ex Boca potrebbero aprirsi le porte di un prestito in Italia per valorizzare il ragazzo.

Chabot e i pezzi grossi incedibili - Fra i giocatori che sono stati impiegati poco nel corso della stagione c’è Julian Chabot. Il difensore tedesco ha collezionato solo tre gettoni nella prima parte di campionato per un totale di 203 minuti. Negli ultimi giorni si è parlato anche un possibile sacrificio di un pezzo pregiato per poter foraggiare il mercato. Si è parlato di Colley, Audero o Vieira, giocatori che avrebbero maggiori richieste sul mercato. I tre però sono considerati incedibili dalla società in quanto pilastri della formazione di Claudio Ranieri.