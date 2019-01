© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, intervistato dai canali ufficiali del club, ha parlato così dopo il pari di Firenze: "È stata una grande emozione, è come se non fossi mai andato via. La Sampdoria è come una seconda casa per me. Ho trovato un gruppo di ragazzi fantastico che si mette a disposizione dell'allenatore e lavora sodo, è stato semplice per me. Devo solo entrare nei meccanismi di Giampaolo e aiutare la squadra a vincere le partite. Una gara così andava vinta, soprattutto se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo europeo. Abbiamo grandi qualità e gioventù, ma dobbiamo fare un ulteriore step a livello di risultati".