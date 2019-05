© foto di Insidefoto/Image Sport

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della situazione di De Rossi e sulla comunicazione dei bianconeri: "È sempre difficile gestire grandi campioni a fine carriera. La Juventus nella comunicazione è stata straordinaria, hanno una marcia in più. Non hanno sbagliato nulla. Sul caso De Rossi ci sono state molto polemiche. La Juve con Buffon è stata bravissima, poteva succedere la stessa cosa con il centrocampista della Roma".

Poi, sulla domanda circa il nuovo allenatore della Juventus, Giampaolo ha risposto così: "Sicuramente non sarò io", ha detto.