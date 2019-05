Samp, Giampaolo sempre più lontano: Pioli favorito, c'è anche Gattuso

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il futuro di Marco Giampaolo sembra essere sempre più lontano dalla Sampdoria e secondo quanto riportato da Sky Sport molto difficilmente il tecnico deciderà di restare a Genova. La lista per la sua successione è lunga e in prima fila c'è l'ex tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli. Oltre a lui ci sono anche Rino Gattuso, Leonardo Semplici ed Eusebio Di Francesco, anche se il club blucerchiato non ha ancora contattato nessuno, visto che spera di poter proseguire con Giampaolo.