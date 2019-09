© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sampdoria e Inter hanno diramato le formazioni ufficiali in vista della gara delle 18 al Ferraris. Di Francesco decide di optare per un attacco a due, Quagliarella-Rigoni, con Jankto trequartista. Chabot prende il posto di Murillo, per il resto è un 3-4-1-2. L'Inter si schiera con il 3-5-2, con Bastoni in difesa e Sanchez in avanti: queste le due principali novità del tecnico nerazzurro.

SAMPDORIA (3-4-1-2)

Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Depaoli, Ekdal, Linetty, Murru; Jankto; Quagliarella, Rigoni.

INTER (3-5-2)

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez.