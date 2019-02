© foto di

Il terzino della Sampdoria Junior Tavares, intervistato dai canali ufficiali dei blucerchiati, ha commentato così la sconfitta col Frosinone: "Sono molto felice, questa è stata la mia prima partita da titolare. Mi dispiace che abbiamo perso, continuerò a lavorare duro per mostrare il mio valore e guadagnarmi il mio spazio in rosa. La squadra mi ha accolto molto bene, parlo sempre tanto coi miei compagni. Quando sento la fiducia vado in campo tranquillo. I tifosi mi hanno sostenuto fin da subito, sono contento. Abbiamo però perso dei punti preziosi col Frosinone e ora ci attende una sfida complicata con l'Inter. Credo molto nella Samp, dobbiamo vincere a Milano".