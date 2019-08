Samp, piacciono due giocatori del Chievo. Ma prima serve un esterno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Sampdoria guarda ai saldi di fine mercato per dare a Eusebio Di Francesco i rinforzi necessari. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX si monitora la situazione attorno a Simone Verdi (che sembra vicino al Torino) e Matteo Politano, con quest'ultimo che potrebbe anche rimanere all'Inter come quinto attaccante. Si guarda anche in altri ruoli e a possibili affari col Chievo, dopo quello che ha portato in blucerchiato Depaoli: obiettivi Seculin e Vignato.