© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dennis Praet, centrocampista fresco di rinnovo con la Sampdoria, ha parlato al sito belga Hln.be: "Se non avessi prolungato la prossima estate avrei avuto un solo anno di accordo e avrei potuto lasciare il club per una cifra bassa, ma io sto bene alla Sampdoria. Mi piace vivere a Genova e giocare per quella maglia. Mi sento importante e giochiamo un bel calcio. Il rinnovo è stata una soluzione che ha portato dei vantaggi sia a me che alla società. Adesso ho un salario più alto e degli accordi precisi per il futuro. La clausola rescissoria? Non c'è più ma abbiamo comunque degli accordi chiari. E' chiaro che rimane l'intenzione di fare un passo avanti, a condizione che sia quello giusto sia per me che per la Sampdoria".