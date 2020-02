Samp, Ramirez: "Tante squadre in pochi punti, non possiamo rilassarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaston Ramirez, fantasista della Sampdoria, ha parlato alla radio uruguaiana Sport890 del momento dei blucerchiati, che sabato hanno ottenuto una bella vittoria sul campo del Torino grazie a una sua doppietta: "Sono contento, ho fatto gol ed è stato importante per noi vincere. È stata una partita difficile, il primo tempo è stato serrato. Il Torino è una grande squadra, che sta passando un momento complicato. Loro hanno segnato subito a inizio secondo tempo e abbiamo accusato il colpo, perché la partita era in controllo e ci hanno fatto gol alla prima occasione. Poi è arrivato l'1-1, che ha indirizzato la partita dalla nostra parte. Siamo in una situazione preoccupante, nel senso che il campionato è equilibrato e non possiamo rilassarci nemmeno un secondo. Ci sono tante squadre in pochi punti e siamo consapevoli che possiamo vincere con chiunque ma, se molliamo un secondo, possiamo anche perdere con chiunque", riporta sampdorianews.net.

Tre anni alla Samp - "Sono molto contento, sono in un club molto importante, in una città molto bella. Contratto? Ho ancora un anno e mezzo, qui vivo tranquillamente, la famiglia è serena, quindi vedremo. Mi piacerebbe tornare a casa, come a tutti gli uruguaiani."

Sogno Nazionale - "Non dipende da me. Sono uno a cui piace lavorare, a cui piace imparare e, secondo me, la Selección è una conseguenza di quello che si fa nel club. Qui in Italia ho imparato molto e ho aperto la mente, calcisticamente e fisicamente. Io mi sto impegnando".