Samp, Ranieri: "Ferrero vuole arrivare ottavo? Io come obiettivo dico sempre 40 punti..."

"Io non ho problemi, quando il presidente Ferrero mi vuole chiamare ci siederemo intorno al tavolo. Non ho mai avuto fretta nel rinnovare i contratti". Parla così del proprio futuro il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, nell'intervista al Corriere dello Sport. "Ferrero ha detto che vuole arrivare ottavo? Tutti i presidenti vorrebbero stare nella parte sinistra della classifica. Io come obiettivo dico sempre 40 punti, perché conosco le difficoltà di questo campionato, come di quello precedente, per tutti i problemi legati al Covid. Queste sono stagioni anomale, completamente differerenti da quelle del passato".