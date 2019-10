Samp, Ranieri: "I primi punti come regalo di compleanno"

Dopo la conferenza stampa di presentazione, il neo tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non siamo messi bene, dobbiamo reagire subito. Il regalo che mi piacerebbe ricevere per il mio compleanno (domenica ndr) sono i primi punti. Ho accettato perché conosco questo gruppo e non mi capacito di come sia possibile vederli a quel posto in classifica. Chiederò ai giocatori di non mollare mai".

Quale modulo utilizzerà?

"Ancora non lo so. non credo nei sistemi di gioco ma nelle qualità dei giocatori. Ho bisogno di 11 giocatori e metterò quelli che saranno pronti a dare tutto per questa maglia".

I tifosi della Samp hanno bisogno di sognare?

"Sì, ma il nostro primo sogno è quello di riuscire a salvarci".

La situazione societaria ha influenzato i giocatori?

"Noi facciamo parte di un'altra parrocchia, quella del campo da gioco. Dobbiamo fare bene lì, ciò che suiccede al di fuori non deve interessarci".

Che impressione le ha fatto Ferrero?

"Una persona entusiasta che ha a cuore la Sampdoria".

Rischiate di essere troppo dipendenti da Quagliarella?

"Molto dipende da come sta lui e da quanto peso sente. Spero che riesca a dare il massimo, come un capitano".

Quanto è difficile questa avventura?

"Molto, non è mai facile prendere una squadra ultima in classifica ma nella mia carriera ho avuto tante sfide difficili".