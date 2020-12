Samp, Ranieri: "Non è un Milan Ibra-dipendente. Pioli sta facendo un lavoro eccellente"

vedi letture

Anti-vigilia di campionato per la Sampdoria. Domenica sera i blucerchiati sfideranno il Milan di Stefano Pioli e in vista della gara del "Ferraris" il tecnico Claudio Ranieri ha parlato ai canali ufficiali della società. Tra le altre cose, spazio ovviamente agli avversari: "Non è un Milan Ibra-dipendente. E' un Milan che gioca benissimo, Pioli sta facendo un lavoro eccellente. Sono contento per lui che il Milan non lo ha cambiato all'ultimo e i fatti stanno dando ragione sia alla società ma soprattutto a lui. Complimenti Stefano, è una squadra che gioca a memoria, sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Con Ibrahimovic hanno una certa tranquillità e punto di riferimento. Senza Ibra sono tutti a disposizione per fare il gioco della squadra".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Ranieri!