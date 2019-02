© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joachim Andersen è il nuovo leader della difesa della Sampdoria e certamente la prossima plusvalenza di Massimo Ferrero. Sul centrale danese, infatti, ci sono da tempo Inter e Juventus in Italia, ma anche il Manchester United sotto la gestione Mourinho ci ha pensato per il suo futuro. Più di recente - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è stato il Tottenham a mostrare interesse, per cui in estate sicuramente il suo nome sarà al centro del mercato.