Samp-Udinese, i voti ai tecnici - Gotti tradito dalle ingenuità dei giocatori

Con le unghie e con i denti, la Sampdoria supera per 2-1 l'Udinese e conquista tre punti di piramidale importanza, che portano i blucerchiati momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Una partita equilibrata, sofferta, decisa dagli episodi: il gol di Gabbiadini al 51' del primo tempo, l'espulsione di Jajalo a inizio ripresa e il rigore concesso col VAR, trasformato da Ramirez.

CLAUDIO RANIERI 6,5 - Otto punti nelle ultime quattro partite e soprattutto un successo in casa inseguito a lungo e arrivato a due mesi di distanza dall'ultimo. La Sampdoria non incanta, ma ha grinta e determinazione e per una volta è anche fortunata. I tanti infortuni (due nel corso del primo tempo) continuano a scombinare i piani del tecnico romano, che fa di necessità virtù e trova ottime risposte dai giocatori in campo. Interessante la posizione di Ramirez: comincia da esterno, nel 4-4-2 che ricorda quello del Leicester dei miracoli, ma nella ripresa ha licenza di accentrarsi.

LUCA GOTTI 6 - Difficile trovare delle responsabilità dell'allenatore nella sconfitta della sua squadra. Per cinquanta minuti, i bianconeri sembrano in controllo del match e non concedono grosse occasioni alla Samp. Poi, una serie incredibile di ingenuità individuali condanna la formazione friulana; Gotti cerca di sistemare le cose dopo il rosso comminato a Jajalo, ma la randellata rifilata da Troost-Ekong a Quagliarella rovina tutto.