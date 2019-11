Samp, Vieira: "Razzismo cresce, non solo in Italia: bisogna dire basta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ronaldo Vieira, centrocampista della Sampdoria, ha parlato al canale ufficiale del club blucerchiato in merito al razzismo e gli ululati con la Roma: “Voglio pensare che lo abbiano fatto perché stavo facendo qualcosa di buono in campo, perché queste cose non devono più accadere. E invece stanno succedendo sempre di più: non solo in Italia ma in tutta Europa. Bisogna dire basta”.