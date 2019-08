Sampdoria, Audero: "Allenante e bellissimo giocare con Quagliarella"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emil Audero, portiere della Sampdoria, parla ai microfoni di Sky da Bogliasco, sede degli allenamenti della formazione blucerchiata: "Siamo pronti, abbiamo voglia di fare bene e anche io ho voglia di confermarmi e migliorarmi. La Lazio non ha cambiato tanto, noi stiamo preparando la gara nel modo giusto, più si avvicina la gara e più andremo nei dettagli dell'avversario. Ora pensiamo a migliorare il nostro gioco e la parte tattica".

Quagliarella candidato al premio Puscas: ti capita di subire qualche bel gol da lui in allenamento?

"È allenante e bellissimo vederlo all'opera, il tuo occhio si abitua a vedere colpi che non sono normali. Tutti tifiamo per lui e capita di prendere qualche gol in pallonetto".

Qual è l'obiettivo per la Sampdoria quest'anno?

"Partiamo con l'ambizione di convincere e fare bene nei risultati, tante volte le cose vanno in concomitanza quindi col bel gioco i risultati poi arrivano. Ma non guardiamo troppo in la, pensiamo a iniziare bene in campionato".

Pensi all'azzurro dopo la delusione dell'Europeo passato in panchina in Under 21?

"Mi è dispiaciuto non giocare, è ovvio, ma non sempre le cose vanno come uno vorrebbe. La Nazionale maggiore è un obiettivo".