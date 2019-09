Sampdoria, Bonazzoli: "Idolo Quagliarella. Inter? Non sarà come le altre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver trovato il gol, purtroppo per lui e per la Sampdoria inutile per riacciuffare il risultato della gara contro la Fiorentina, Federico Bonazzoli si proietta alla sfida da ex contro l'Inter, la squadra nella quale è cresciuto calcisticamente: "Il sogno di ogni bambino è quello di fare un gol in A. Lo aspettavo da tanto, sono contento per me ma è una felicità monca perché abbiamo perso. Spero sia il primo di una lunga serie con questa maglia, che mi ha dato fiducia 5 anni fa. Spero di dare ancora il mio contributo quando Di Francesco mi chiamerà in causa. Davanti a me ho campioni incredibili: Quagliarella è un idolo, una persona a cui cerco ogni giorno di rubare qualcosa in campo. Mi dà consigli, parliamo spesso. Da calciatori come lui c’è solo da imparare. L’Inter? Sarà una partita diversa dalle altre per me: ho vissuto 12 anni lì, ma adesso testa bassa e pedalare: solo con il lavoro se ne esce, pensando gara per gara e ascoltando il mister", le sue parole a Samp TV.