Sampdoria, due club tedeschi seguono Jankto per estate

Jakub Jankto rientra tra gli elementi della Sampdoria oggetto nelle ultime ore di presunti ritorni di fiamma o trattative date all'estero in dirittura d'arrivo. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, non si registrano novità rispetto a settembre sulla pista turca rappresentata dal Trabzonspor. L'esterno ceco, valutato 10 milioni, vanta gli estimatori più solidi in Bundesliga, con Union Berlino e Wolfsburg i club più attivi in queste ultime settimane nel mostrare interessamento in vista della sessione estiva.