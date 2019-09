© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A mercato concluso, i 20 club di Serie A hanno comunicato la lista che comporrà la rosa a disposizione del tecnico per la stagione 2019/2020. Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi). Di seguito la lista della Sampdoria.

SAMPDORIA 2019-2020 - 19 giocatori + 9 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Wladimiro Falcone, Vasco Regini.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Alex Ferrari, Nicola Murru, Tommaso Augello, Jakub Jankto, Gianluca Caprari, Fabio Quagliarella, Manolo Gabbiadini, Andrea Seculin.

Altri elementi della rosa: Jeison Murillo, Omar Colley, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Karol Linetty, Morten Thorsby, Edgar Barreto, Gaston Ramirez, Emiliano Rigoni.

Under 22: Emil Audero, Julian Chabot, Fabio Depaoli, Marco Pompetti, Ronaldo Vieira, Gonzalo Maroni, Federico Bonazzoli, Mehdi Leris, Kaique Rocha.