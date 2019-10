Sampdoria, Ferrero sulla cessione societaria: "Basta parlare di tarantelle"

"L'unica cosa bella di questa storia è che non sentirete nulla". Così Massimo Ferrero ha parlato della cessione societaria saltata "Il mister ha detto una grande cosa: tutti voi vi siete creati un alibi che non esisteva. Ne abbiamo parlato troppo. Io sono il titolare della Sampdoria, non ho mai lavorato che ero il presidente uscente. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. C'è stata una richiesta, non è andata in porto. Ora non ne vorrei parlare più. Pensiamo alla Sampdoria, basta parlare di tarantelle. Qui c'è gente che lavora tutti i santi giorni. Ne avete parlato troppo. Parliamo di sport".

