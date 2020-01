© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo del match contro il Milan: "Bisogna rientrare felici di al termine dei 90 minuti. E' partita difficile, in uno stadio difficile"

Fatica a tirare in porta?

"Come ho detto prima, loro sono una grande squadra, palleggiano molto e non è semplice".