Sampdoria, Gabbiadini: "Gol gioia durata poco. Pensiamo al Cagliari"

Fonte: sampdorianews.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria autore del gol segnato dai blucerchiati nel 2-1 subito a San Siro contro l'Inter, ha parlato a Samp TV: "E' stata una bella sensazione il gol ma andiamo a casa con 0 punti quindi è svanito tutto. Domenica prossima dobbiamo cercare di fare meglio e vincere perché ci servono i 3 punti. Abbiamo fatto una grande partita ci sta di andare sotto contro l'Inter in questo stadio ma siamo stati bravi a riprenderla e dovevamo essere ancora più bravi a tenerla o a fare un altro gol perché gli spazi c'erano, non siamo stati bravi e quindi lavoreremo in settimana per far si che non succeda più e pensare già a domenica prossima. Ogni partita è dura e dobbiamo entrare in campo consapevoli dei nostri mezzi e fare quello che proviamo in settimana con la giusta cattiveria, poi che si incontri il Cagliari o la Juventus cambia poco dobbiamo mettere in campo i nostri mezzi e i nostri valori".