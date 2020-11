Sampdoria-Genoa, le formazioni ufficiali: Ranieri non cambia, Maran sì. Criscito dal 1'

È una partita a sé, ma che può cambiare una stagione. È il derby della Lanterna, una delle partite più attese e accese del campionato: numero 103 in gare ufficiali, il settantacinquesimo in Serie A. La Sampdoria ci arriva sull'onda dell'entusiasmo per le tre vittorie consecutive, il Genoa cerca invece di tornare al successo, che manca dal 20 settembre, prima di campionato contro il Crotone. Ma Sampdoria-Genoa è una partita che va ben al di là della classifica e dello stato di forma: le due anime della città, capaci di unirsi anche e soprattutto nei momenti di difficoltà, tornano una contro l'altra per 90 minuti. Ecco le formazioni ufficiali del derby di Genova.

Claudio Ranieri, dopo aver rimescolato le carte in Coppa Italia contro la Salernitana, ripropone in blocco l'undici che nell'ultima di campionato ha espugnato Bergamo. Preferito così Jankto a Candreva a centrocampo, in attacco c'è il solito Quagliarella, supportato da Ramirez: l'uruguaiano è alla gara 102 in blucerchiato.

Rolando Maran cambia modulo di gioco. Addio, almeno per stasera, al 3-5-2: il Grifone passa a un 4-3-2-1 con Pandev e Zajc a supporto del giovane Scamacca. Prima da titolare in questa Serie A per capitan Criscito, sull'out difensivo opposto agirà Biraschi. Badelj in cabina di regia, coaudivato da Lerager e Rovella.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. Allenatore: Claudio Ranieri.

Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Lerager, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca. Allenatore: Rolando Maran.