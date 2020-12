Sampdoria, il rinnovo di Ranieri è un rebus: parti ancora distanti sull'ingaggio

Il rinnovo di Claudio Ranieri con la Sampdoria rischia di essere il vero nodo della stagione blucerchiata. Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX, al netto della volontà di Ferrero, c'è da capire quella di Ranieri e le sue richieste economiche. L'allenatore blucerchiato ha un contratto alto per gli standard della Samp, da 1,8 milioni netti a stagioni. Ferrero avrebbe voluto spalmare l'ingaggio in più anni, l'allenatore romano non è dello stesso avviso. Posizioni lontane che hanno fatto sì che il 2020 si chiuda senza rinnovo: con la scadenza al termine della stagione, gennaio sarà il mese decisivo per provare a trovare un accordo.