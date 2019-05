Sampdoria-Juventus 0-0 al 45': tante sorprese, pochi sussulti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

FORMAZIONI CONFERMATE - Nell'ultima sfida della stagione, blucerchiati e bianconeri non hanno nulla da chiedere al campionato. Spazio quindi a chi ha giocato meno in questa stagione, con diverse scelte di formazione che avrebbero potuto anche sorprendere, se non fossero state annunciate ieri da Giampaolo e Allegri. Nei blucerchiati c'è Rafael fra i pali, Ferrari in difesa e Linetty in mezzo al campo. Davanti Ramirez alle spalle di Defrel e Quagliarella, con il bomber blucerchiato, premiato ad inizio gara come miglior attaccante del campionato, che vuole vincere la classifica marcatori. Nella Juventus troviamo Pinsoglio in porta ed il giovane Matheus Pereira in attacco. Completano il tridente offensivo Dybala e Kean.

POCHI SUSSULTI - Le due squadre entrano in campo senza troppi pensieri, con solo la voglia di giocare. Nasce così una gara abbastanza divertente, anche se le occasioni da gol sono poche da ambo i lati. Una bella conclusione di Bentancur è deviata in angolo da Rafael, anche se l'arbitro aveva fermato il gioco per una posizione irregolare del bianconero. Pochi minuti dopo la mezz'ora il primo, vero, sussulto, con il solito Quagliarella che ha spaventato Pinsoglio con una mezza rovesciata da pochi metri dalla porta. Palla alta sopra la traversa, applausi per il bomber blucerchiato.

SALA SI COMPLICA LA VITA, DYBALA NON NE APPROFITTA

Anche la Juventus ha una grande occasione con Paulo Dybala. Spiovente al centro dell'area di rigore della Sampdoria, Sala cerca di controllare ma si allunga leggermente il pallone. Per poco non ne approfitta Dybala, ma il difensore della Sampdoria riesce a spazzare via la palla all'ultimo secondo.