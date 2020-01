© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria in questa finestra di calciomercato dovrà rinforzare la rosa con un difensore. L'annuncio, a microfoni aperti, arriva direttamente dall'allenatore Claudio Ranieri: "La società sta guardando, siamo tutti i giorni in contatto e qualcosa si muoverà. Ora come ora non possiamo avere giocatori di prospettiva. Già ne abbiamo in casa e sono di ottima prospettiva. Mi serve un giocatore pronto che si deve adattare al nostro gioco e ai nostri movimenti".

