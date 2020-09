Sampdoria, la valutazione di Ramirez: richiesti fra i 3 e i 4 milioni per il cartellino

Gastòn Ramirez rappresenta una delle situazioni più delicate in casa Sampdoria in virtù del contratto in scadenza nel giugno 2021, per il quale non è ancora stato trovato un accordo per il rinnovo. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, per il cartellino viene richiesta una cifra tra i 3 e i 4 milioni. Il centrocampista, nonostante la ricca offerta inviata dall'Al Shabab al suo entourage, sta finora manifestando molta indecisione, anche in virtù dell'ottimo rapporto con mister Ranieri, suo vecchio estimatore fin dai tempi del Leicester.