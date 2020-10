Sampdoria, manovre in difesa: Sarr alternativa a Fazio, contatti con lo Spezia per Ferrer

Punto sulla difesa della Sampdoria da Sky Sport: i blucerchiati lavorano per aggiungere un centrale alla rosa di Ranieri, e oltre al primo obiettivo Federico Fazio della Roma, in queste ore si starebbe facendo largo anche l'alternativa Malang Sarr, calciatore in uscita dal Chelsea con l'idea di un prestito. Non solo: stando a quanto riferisce l'emittente satellitare, infatti, sarebbe aperto anche un fronte di trattative con lo Spezia per arrivare al terzino spagnolo Salva Ferrer.