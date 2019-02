Sampdoria, Murru: "Squadra con gli attributi. Peccato per la sconfitta"

Fonte: sampdorianews.net

Nicola Murru, difensore della Sampdoria, ha parlato a Samp TV al termine della sconfitta per 2-1 subita contro l'Inter: "La squadra ha reagito perché è una squadra compatta con degli attributi noi sapevamo che saremmo venuti qui per fare una buona gara imponendo il nostro gioco, peccato perché siamo usciti sconfitti e c'è tanto rammarico per questo. Davanti avevamo una squadra forte non era facile però siamo scesi in campo con la testa giusta e abbiamo imposto a tratti il nostro gioco; c'è mancato solamente negli ultimi 20 metri il tocco giusto. La gara col Cagliari? Per me giocare contro il Cagliari è sempre una partita particolare ma a noi ci servono i 3 punti e da martedì sollevare la testa mettere entusiasmo e riprendere il lavoro che abbiamo sempre fatto".