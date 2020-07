Sampdoria, nel mirino c'è l'attaccante scuola Lazio Lombardi

Occhi nel campionato cadetto per la Sampdoria. Il club blucerchiato si starebbe già muovendo per sondare alcuni profili in vista della prossima stagione in attesa di condurre in porto la nave nel campionato in corso. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe finito nei mirino dei liguri il centrocampista della Salernitana, ma scuola Lazio, Cristiano Lombardi.