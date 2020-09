Sampdoria, nome nuovo per la trequarti: piace Shabani del Wolverhampton

Con Ramirez che può non rinnovare e l'idea Adel Taarabt, ex Milan e Genoa, emerga nel giorni corsi, per la Sampdoria spunta un nuovo nome per la trequarti della formazione di Claudio Ranieri. Si tratta, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport di Meritan Shabani, centrocampista tedesco del Wolverhampton.