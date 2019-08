Nuovo rinforzo, inizialmente per la formazione U23, nella rosa del Wolverhampton. La squadra inglese, mediante i propri canali di comunicazione, ha reso noto l'ingaggio di Meritan Shabani, centrocampista offensivo tedesco di 20 anni che arriva al Molineux dall'accademia del Bayern Monaco.

"He’s a really talented individual, who is very excited. He has huge potential to assist and score goals, and very pleasing on the eye in terms of his movement."

The full story as Meritan Shabani arrives at Molineux. #WelcomeShabani

✍️📰https://t.co/SG2VGwT0aq

— Wolves (@Wolves) August 8, 2019