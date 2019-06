Sampdoria, occhi in casa Nordsjaelland: obiettivi Kudus e Skov Olsen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria guarda in casa Nordsjaelland per rinforzare la propria rosa in ottica presente, ma soprattutto futura. Secondo quanto riporta Sky Sport, i blucerchiati puntano infatti il centrocampista classe 2000 Mohammed Kudus e l'esterno d'attacco classe '99 Andreas Skov Olsen (leggi qui l'anticipazione di TMW) .