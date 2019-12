© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così della sfida in programma questa sera contro il Cagliari: “Abbiamo bisogno dell'esperienza di tutti. Quagliarella è un calciatore esperto, ha fatto crescere i nostri giovani e credo si debba ritrovare presto l'equilibrio tra i veterani e non. Le distanze in classifica sono cortissime, ma ora la squadra si sta ritrovando dopo qualche difficoltà iniziale e siamo fiduciosi”.