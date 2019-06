Sampdoria, per il post Giampaolo Pioli balza in pole position

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria continua la sua ricerca del successore di Marco Giampaolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento Stefano Pioli è balzato in pole position rispetto a tutti gli altri candidati, che non convincono fino in fondo oppure sono poco percorribili. Piaceva anche Rolando Maran, ma il suo rinnovo fino al 2022 con il Cagliari rende difficile portarlo a Genova.