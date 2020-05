Sampdoria, Ranieri: "I ragazzi hanno lavorato bene a casa, ora dobbiamo metterci il pallone"

Intervistato dal sito ufficiale della Sampdoria, il tecnico Claudio Ranieri ha parlato del lavoro che la squadra sta facendo dopo la ripresa delle attività: “La cosa più importante per me e per i nostri preparatori fisici è stata quella di non caricare troppo i ragazzi, visti gli infortuni che hanno subito i giocatori che stanno giocando all’estero. Devo dire che i ragazzi a casa hanno fatto tutto quello che gli avevamo detto, anche se ovviamente hanno lavorato a secco, senza pallone. Per cui hanno fatto forse anche di più del lavoro a secco che facevamo insieme, ora dobbiamo miscelare con il lavoro sul pallone, aumentare il pressing, tutte le situazioni che ci permetteranno di fare bene in campionato. I calciatori moderni non stanno mai così tempo fermi, quindi vediamo cosa succede. Ho detto ai ragazzi di non fare contrasti, non tanto per il Covid-19 ma per farli rientrare nel ritmo partita piano piano. Ora che sappiamo che il 20 ce la prima partita lavoreremo in vista di quella”.