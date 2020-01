Sampdoria, Ranieri: "Prestazione semi-perfetta, non c'è amarezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio di San Siro contro il Milan, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ottima prestazione. Avevamo fatto gol nel primo tempo ma c'era un fuorigioco di mezzo piede. La squadra si è espressa bene e fa piacere".

C'è amarezza per le occasioni sprecate?

"Non c'è amarezza. Quando viene qua devi fare una prestazione perfetta per vincere. La nostra è stata semi-perfetta perchè abbiamo sbagliato troppi gol. Spiace perchè due punti in più, nella situazione in cui siamo, avrebbero fatto piacere".

I due cambi forzati: come stanno Depaoli e Ramirez?

"Valuteremo domani col dottore".

Si pensa ad infortuni lunghi.

"Il dottore a me non ha detto nulla. Depaoli è la terza volta che ha un infortunio alla stessa caviglia. Ramirez anche è il primo infortunio sotto il ginocchio".

La frase finale al quarto uomo ("Se uno non vede la partita penserebbe ad una carneficina" ndr).

"Nel senso che abbiamo avuto sei ammoniti e uno può dire che sia stata una partita dura. Non lo è stata. Vorrei rivedere il fallo di Krunic che sarebbe stato il suo secondo giallo".

Thorsby?

"E' un ragazzo d'oro. Non so quanti km ha fatto ma se ne ha fatti meno di 13 lo rimprovero (ride ndr)".

De Rossi lascia il calcio.

"Un punto di riferimento importante. Lui e Totti sono stati l'anima della squadra e dei tifosi. Impersonificavano l'emblema, i giocatori che non vogliono mai mollare e vogliono di più da sé stessi e dai compagni. Due persone sincere e leali".