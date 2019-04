© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Walter Sabatini, responsabile dell’Area tecnica della Sampdoria, commenta ai microfoni del sito ufficiale dei blucerchiati il ko con la Roma: "Non meritavamo la sconfitta e direi che loro hanno vinto in maniera atipica. Potevamo evitare la sconfitta, non meritavamo di perdere. Dal fischio finale ho iniziato ad entrare in clima-derby, una gara che ci può rilanciare in zona Europa. L’obiettivo rimane l’Europa League: i nostri giocatori sono forti e devono crederci, la Samp merita posti privilegiati in classifica".