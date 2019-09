Sampdoria, sale l'attesa per Vialli. Ferrero abbassa il prezzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria attende il ritorno, sotto altra veste, di Gianluca Vialli che potrà contare sul supporto economico di un altro ex come Edoardo Garrone. Secondo quanto riferito da Tuttosport il patron Massimo Ferrero avrebbe deciso di abbassare le proprie richieste passando dai 100 milioni di euro (cash e senza bonus futuri) a 90 milioni proprio per favorire la chiusura di un’operazione che sta andando avanti ormai da molti mesi. Da parte degli investitori alle spalle dell’ex attaccante (Jamie Dinan e Alex Knaster) non ci sarebbe la volontà di alzare la prima offerta ufficiale – 45 milioni subito e 20-30 di bonus futuri – anche se sotto traccia si starebbe lavorando per portarla a 80 milioni con l’intervento dell’ex patron Garrone che coprirebbe alcuni bonus.

C’è ancora distanza - Resta però la distanza di 10 milioni da colmare con Ferrero che attende una proposta scritta sul proprio tavolo. La lettera di intenti tra le parti è valida fino al 30 settembre e quindi c’è ancora tempo per formulare l’offerta. Dopo quella data ogni scenario sarebbe però possibile, compreso quello che vedrebbe Ferrero restare alla guida del club. Vialli sta comunque spingendo per tornare a respirare aria blucerchiata anche se al momento gli investitori non sarebbero disposti a salire oltre i 75-80 milioni di euro avendo qualche perplessità sulla reale potenzialità del club ligure.