Sampdoria-Sassuolo, i voti ai tecnici: De Zerbi mura Ranieri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finisce a reti bianche la gara fra Sampdoria e Sassuolo, con i blucerchiati che non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica per oltre 75 minuti per l'espulsione diretta di Peluso. Il Sassuolo si è compattato dietro ed ha eretto un muro che la Samp non è riuscita a sfondare.

CLAUDIO RANIERI 6 - Il tecnico di Testaccio, alle prese con tanti problemi in difesa, schiera Augello per la prima volta titolare. Dentro anche il nuovo acquisto Tonelli, anche reduce da una sindrome influenzale. La difesa funziona bene e non corre particolari rischi, anche perché il Sassuolo, dopo il rosso di Peluso, si è abbassato e si è affidato solo ad alcuni lampi di Boga e Caputo. Forse la Samp avrebbe potuto osare anche un po' di più, con Ranieri che avrebbe potuto gettare nella mischia qualche giocatore più offensivo.

Le pagelle della Sampdoria



ROBERTO DE ZERBI 6.5 - L'infermeria è ancora piena, il tecnico neroverdes ceglie Traoré al posto di Djuricic, in difesa Romagna e Pegolo al centro, con Toljan e Kyriakopoulos sulle corsie esterne. Il rosso a Peluso dopo 25 minuti cambia le carte in tavola, con il tecnico costretto a mandare in campo Rogerio. La squadra si compatta ed alza un muro impenetrabile. L'allenatore neroverde è bravo a tenere in campo sempre gli stessi per non rischiare di rompere il fragile equilibrio che si era creato. Alla fine i fatti gli danno ragione.

Le pagelle del Sassuolo