Sampdoria, Sau saluta: c'è il Brescia ad attenderlo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla Sampdoria non ha trovato grosso spazio, ora Marco Sau (31) lascerà Genova per cercare fortuna altrove. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che l'ex Cagliari sarà libero di trattare con un altro club e potrebbe accasarsi al Brescia. Le rondinelle potrebbero accoglierlo in rosa per il ritorno in Serie A.