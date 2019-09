© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore agitate - e di attesa - in casa Sampdoria. Tuttosport fa il punto sull'ipotetica cessione del club, da Ferrero a Vialli, con l'ex centravanti che è tentato da una offerta al ribasso. Oggi dovrebbe scadere l'ultimatum lanciato dal proprietario per una offerta scritta, l'idea è quella di una proposta al ribasso: la Calcio Invest non è mai andata sopra i 45 milioni più 20/30 di bonus. C'è differenza sostanziale fra le due parti, più c'è una possibile offerta al ribasso da parte di Dinan-Knaster-Zanetti.