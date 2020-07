Sampdoria-SPAL, le formazioni ufficiali: Ranieri con Gabbiadini-Ramirez, Petagna in panchina

Tra le cinque partite in programma alle ore 19.30 quest'oggi in Serie A, anche la sfida salvezza tra Sampdoria e SPAL. Nella squadra di casa Ranieri si affida alla coppia d'attacco Ramirez-Gabbiadini, con Linetty e Jankto esterni mascherati nel 4-4-2. Mister Di Biagio invece opta per un 4-3-1-2 per la sua SPAL. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Ekdal, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Ramirez.

Allenatore: Claudio Ranieri.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Dabo, Missiroli, Murgia; Strefezza; Floccari, Cerri.

Allenatore: Luigi Di Biagio.